1970年代後半、FM東京で、毎週日曜日の23時に「夜のみちくさ55分」という番組が放送されていた。パーソナリティは俳優の故・岡田真澄。いま60代以上で、中高生時代にFMをよく聴いていた方なら、記憶があるはずだ。非常に凝ったジャンルレスな番組で、たとえば「鳥たちの音楽会」と題した回では、カザルスが演奏するチェロ曲《鳥の歌》につづいて、ザ・タイガースの《青い鳥》が。「ダイニング・キッチンの詩」の回では遠藤賢司《