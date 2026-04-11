コスパよし＆ヘルシー！鶏むね肉で作りおき コスパがよくヘルシーな鶏むね肉を使った作りおきおかずのバリエーションをご紹介します。作ってから時間がたっても、おいしく食べられる工夫がしてあり便利なレシピがたくさん。冷蔵庫にストックしておけば、毎日のごはん作りが楽になりますよ。 下ごしらえにひと工夫 しっかりと味がしみこむように、むね肉にフォークで穴をあけたり、下味や粉をつけたり…おいしさを長時間キープで