■これまでのあらすじ帰りの遅い夫が女性と腕を組んで歩いていた。同僚がその写真を送ってくれたことで、妻はこれまで抱いてきた夫への違和感を猜疑心へと変えていく。そんな妻のSNSに突然リアクションしてきた謎の女性。何か確証になるものはないかと探ってみると…。数日前に夫のポケットから落ちたイヤリング…。あれは夫が彼女にプレゼントしたものだったのです。彼女のSNSを見ていくと、ふたりの関係が始まったのは、どうやら