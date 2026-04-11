朝ドラ『ばけばけ』の出演で話題を集めた俳優・朝加真由美が、4月10日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。女優になった長女との同居生活について語った。【映像】母に似た端正な顔立ちの美人女優朝加は、1986年に俳優の篠塚勝と結婚し2女をもうけたが、約20年ほどで離婚。現在は女優として活躍中の長女と暮らしている。今年35歳になるという長女は、女優の手塚真生（てづかまい）。16歳の時に家出し朝加とは「