タレントの堀ちえみ（59）が、ガーリーな装いでのお出掛けショットを公開した。【映像】“目の施術後”の堀ちえみ＆近影ショットこれまでにもブログで、小顔マッサージやヘッドスパ後の自撮り写真など、日常の様子について発信してきた堀。2026年1月27日の投稿では、「今回はタレ目の施術」と、まつ毛パーマをかけた目元を公開し、話題になっていた。ガーリーなお出掛けスタイルを公開4月10日は、「本日の出掛けるスタイルで