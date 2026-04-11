閉経後の女性にやってくる「アフター更年期」。薄毛や骨密度の低下といった心配事がありますが、治療で髪の毛が再び生えたり、生活習慣の見直しで骨の老化を抑制する物質を増やしたりすることもできます。ケアや相談で変化が現れたケースを取材しました。■薬で治療、半年後に髪の毛が…「分け目のところがハッキリまばらになって」。東京・千代田区にあるクリニック「クレアージュ東京」にいたのは、50代後半から薄毛に悩み始めた