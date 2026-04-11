アメリカ・フロリダ州で3月29日、屋内プールに大きなワニが侵入した。【映像】屋内プールに現れた巨大ワニ捕獲の一部始終映像には、通報を受けて駆け付けた警察と専門業者が、ロープを使いワニの捕獲を試みる様子が映っている。ロープをかけられながらもプールに潜り、なんとか逃れようとするワニ。しかし観念したのか、プールから引きずり出された。捕獲された後、ワニはトラックの荷台に乗せられた。捕獲を担当した警察