自身のSNSでアップしているレシピ投稿が話題を呼び、レシピ本は緊急重版になるなど、いま大人気の料理家・長谷川あかりさん。2026年4月10日現在、様々な書店で、昨年3月に発売されたレシピブック「わたしが整う、ご自愛ごはん仕事終わりでもサッと作れて、じんわり美味しいレシピ30days」に登場するレシピのカードを無料で配布しています。とっておきのレシピがミニサイズに「わたしが整う、ご自愛ごはん仕事終わりでもサッと