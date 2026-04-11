4月12日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、元プロバレエダンサーの夫とミスコンで世界一になった妻のカップルが登場する。今回の新婚さんは、長野県諏訪市に暮らす夫婦。日本とロシアに引き裂かれた恋、10年越しの再会、そして「見返してやる」の執念で世界一にまで上りつめた妻――まるでドラマのようなラブストーリーが明かされる。夫はバレエ歴27年の元プロバレエダンサーで、現在は子どもから大人まで約50人の生徒を指導