ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、2026年4月8日から29日までの期間限定で、『北海道ミニソフト』『北海道ミニソフト（イチゴソース）』『北海道ミニソフト（チョコソース）』の3種類を、通常290円のところ190円で販売しています。イチゴソース＆チョコソースも対象びっくりドンキーの『北海道ミニソフト』は、北海道伊達市にある協力会社・牧家（ぼっか）の自社牧場と地元の酪農家の生乳を使用していて、濃厚なミルク