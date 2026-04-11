笑顔のコーギー、ラッキーちゃん【写真を見る】「来世はこのワンコになりたい」家族みんなに撫でられるワンコの表情に注目家族全員から撫でられて満足げな表情を浮かべるワンコの写真が、Xで大きな反響を呼びました。あまりにも幸せそうなその姿に癒やされる人が続出し、7万件以上の「いいね」を獲得しています。話題になったのは、Xユーザー ももぽい（@momopoi）さんの投稿です。「家族一同から撫でられる犬」話題になった「家族