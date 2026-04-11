乳がんの早期発見に欠かせない「マンモグラフィ検査」。「豊胸手術をしていたら受けられないのでは？」 と不安に思う人もいると思いますが、実際はどうなのでしょうか。今回は「登戸ブレストケアクリニック」の土屋先生に、マンモグラフィ検査について解説していただきました。 監修医師：土屋 聖子（登戸ブレストケアクリニック） 琉球大学医学部医学科卒業。その後、聖マリアンナ医科大学乳腺・内分泌外科、那覇西クリニ