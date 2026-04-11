年齢を重ねるとともに、顔のたるみが気になってきたという方も多いのではないでしょうか。たるみの原因といえば皮膚の弾力低下が思い浮かびますが、実は顔の骨の衰えも見逃せない要因と専門家は言います。皮膚や筋肉の土台である骨が痩せてくると、見た目の印象にどのような変化が生じるのでしょうか。今回は、骨とたるみの関係やヒアルロン酸を活用した支え直し治療のポイントについて、みずき皮膚科クリニックの原先生に詳しくお