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サンアントニオ・スパーズ vs ダラス・マーベリックス 日付：2026年4月11日（土） 開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio） 最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 139 - 120 ダラス・マーベリックス NBAのサンアントニオ・スパーズ対ダラス・マーベリックスがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーターはサンアント