開催：2026.4.11 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 3 - 2 [Rソックス] MLBの試合が11日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとRソックスが対戦した。 カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。 2回裏、9番 ビクター・スコット 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでカージナル