韓国でアルバイト先の店長から性暴行を受けたとして告訴状を出した10代の女性が、警察による事件の嫌疑なし処分を受け入れられないとする異議申し立て書を作成した後、自らこの世を去る事件が発生した。【写真】男子高生44人が女子中学生1人を1年間襲い続けた韓国の事件4月10日、警察などによると、昨年12月28日午後2時ごろ、京畿道安山市檀園区（キョンギド・アンサンシ・タヌォング）にある飲食店のアルバイト店員だった女性A氏