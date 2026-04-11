近頃は定年延長を進める企業も多く、60歳を過ぎて働くことが当たり前になってきた。しかし、「60歳を過ぎても生活が変わらない」わけではない。多くの場合、60歳を過ぎると収入は激減する。どれぐらい減るのか。また、収入ダウンに備えて講じておくべき対策とは。（ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役深田晶恵）60歳で直面する「収入ダウンの崖」衝撃は想像以上かもしれない…!?ひと昔前は、大多数の