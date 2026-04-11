鹿島アントラーズは４月11日、同４日にケーズデンキスタジアム水戸で行なわれたJ１百年構想リーグ、地域リーグラウンドEAST第９節の水戸ホーリーホック戦において、サポーターによる違反行為があったとして、該当者２名への処分を決定したと発表した。クラブの発表によると、試合終了後に鹿島サポーターが立ち入り禁止エリアへ侵入し、会場運営を妨げる行為があったという。本行為はJリーグ試合運営管理規定に違反するものだ。