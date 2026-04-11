日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』公式Instagramでは、SixTONESの京本大我の白スーツ写真を投稿した。 【写真】京本大我のスタイル際立つ、白いスーツの“怪盗キッド”コスチュームの着こなし ■京本大我の白スーツ姿に「キッド様」の声 日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』公式Instagramでは「番宣情報」として、同ドラマのキャストであるSixTONESの京本が、4月11日(土)