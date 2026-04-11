【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年は26（フロウ＝FLOW）の年！ 100年に1度のFLOWイヤーを記念したツアー『FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26” 26曲ライブ』が4月10日に東京・LIQUIDROOMで開幕した。 ■“ALL TIME 26”な26曲を演奏 12枚のオリジナルアルバムに1枚のカップリング集という計13枚のアルバムから2曲ずつを選曲した“ALL TIME 26”な26曲を轟かせ、結成26年のFLOWの歴史