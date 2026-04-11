カブスの今永昇太投手が10日（日本時間11日）、本拠地リグレーフィールドで行われたパイレーツ戦に今季3度目の先発登板。6回を無安打無失点に抑えたが、打線の援護がなく今季初白星はお預けとなった。チームは0－2で敗れた。MLB公式サイトなど米複数メディアが試合の様子を伝えている。 ■今季3度目の登板で100球超は「危険」 初回を三者凡退で退けた今永。2回は二死から四球を与え、初めての走