大和ミュージアムの工事で館長が介入し、市の意思決定を変更させたことは問題であるとした市の審査会の報告に対し、呉市は助言の範囲内との認識を示しました。呉市によると去年9月、大和ミュージアムのリニューアル工事を巡り、決裁権限のない館長が市の業務に介入し、工事内容の変更を指示したことは法令違反にあたるとした公益通報がありました。これを受け、市の審査会は「館長の意見が過度に尊重され、市の