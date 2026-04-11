10日夜遅く薩摩川内市で牛小屋併設の住宅1棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは薩摩川内市入来町浦之名で10日午後11時45分頃通行人から「道路から火が見える。燃えている音も聞こえる」と警察に通報がありました。火はおよそ2時間15分後に消し止められましたがこの火事で山路 和人さん83歳の牛小屋が併設された木造平屋建ての住宅1棟を全焼しました。山路さんは息子と2人暮らしでした