台湾メディアの中時新聞網は7日、日本旅行で駅を出た直後に見知らぬ男性に声を掛けられたとの投稿が、台湾のSNS上で話題になっていると伝えた。記事によると、台湾の掲示板PTTで、日本旅行をしたというある男性が「駅を出て観光地へ向かおうとしたところ、きちんとした身なりの男性から声を掛けられた。自分は日本語が話せないと英語で伝えると、その男性は『ありがとう』と言って離れ、同行していた他の2人と共に別の人に声を掛け