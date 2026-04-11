この記事をまとめると ■マセラティがトライデントロゴ100周年を記念してビアンシェとコラボ ■「ウルトラフィノ・マセラティ・フライング・トゥールビヨン」を発売した ■世界限定100本で価格は約1400万〜1500万円となる ブランドロゴ100周年を記念した限定アイテム 指輪やネックレスなどのアクセサリーの類は着けないという男性でも、腕時計だけは身に着ける人は多いと思う。それがクルマ好き男子であれば、「時計好き」な確率