パソコンおよびスマートフォンなどの周辺機器を手がけるバッファロー（名古屋市）は、モバイルバッテリー「BMPBSA10000」を、2026年4月下旬からAmazon/楽天市場の同社公式ストア限定で順次発売する。薄型軽量ボディ、ストラップ式のケーブル一体型温度変化や衝撃に弱く、発火のリスクがあるとされる従来の液体電解質ではなく、安定性が高く発火リスクを構造的に抑えるほか、万一の異常時にも被害を抑えるという「半固体電解質」を