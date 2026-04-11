俳優の戸田恵梨香が8日、出演したTBS系・日曜劇場『リブート』（日曜後9：00放送／※3月29日に最終回）の公式インスタグラムに登場。主演を務めた鈴木亮平とのオフショットが公開されるとともに、スタッフから戸田の撮影時のウラ話が明かされた（以下、ネタバレを含みます）。【写真】「2人の笑顔可愛いです」「最高のお写真」戸田恵梨香＆鈴木亮平のオフ2ショット本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエが、自らの潔白を