元AKB48の込山榛香が、写真集シリーズ『旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜』に登場。“カジノのあとで、どうする？”をテーマに、ホテルバーを舞台にした大人の雰囲気あふれるグラビアを披露する。【別カット】ホテルでふんわり美ボディを見せる込山榛香1998年、千葉県生まれの込山は、AKB48第15期生として活動を開始し、選抜メンバー入りやチームKキャプテンを務めるなどグループを牽引してきた存在。卒業後は舞台を中心に