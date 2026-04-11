ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』（毎週日曜後9：00）の#11が、12日に放送される。#11では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、都内屈指の高級住宅街・田園調布の大豪邸に住む超セレブママ・エリさんに密着する。【写真】別人級！当時とは雰囲気激変の『ビッグダディ』で注目を集めた美奈子密着では、1シーズンの子ども服代に数百万円をかけるなど、桁外れのセレブ生活が公開され