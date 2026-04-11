俳優の中島裕翔（３２）が１１日、女優の新木優子（３２）との結婚を発表した。2人の交際は昨年末に一部週刊誌で報じられていた。中島は昨年８月２８日をもって、長年所属したＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰを脱退。「俳優に専念していく」という決意を表明し、発表と同日の“即日卒業”という異例の形をとった。同年１０月には個人ファンクラブも設立し、新たな一歩を踏み出したばかりだ。中島の最大の武器は、菅田将暉や多くの