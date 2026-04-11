6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜後2：30〜※全8回）第1回が、きょう11日に放送される。オリコンニュースは、日本で行われた番組収録に独占密着した。【番組カット】BOYNEXTDOORとわちゃわちゃする志尊淳2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすい