トルコにある道路で、車が突然炎に包まれ、瞬く間に激しく燃え上がる様子がカメラに捉えられた。乗っていた2人は車外へ避難すると車が爆発。間一髪の脱出だった。走行中の車が突然“炎上”トルコで撮影されたのは、車両火災の様子だ。ドライブ中に巨大な炎が現れ、道路の真ん中で爆発音が響き渡っていた。カメラが捉えていた渋滞で一時停止していた車の列…突然、その内の1台が炎に包まれ、瞬く間に燃え広がった。ドライバーたちは