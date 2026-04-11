◇プロ野球セ・リーグ巨人3ー2ヤクルト（4月10日、東京ドーム）前回登板では5四死球と制球が乱れた巨人の竹丸和幸投手ですが、この日は5回2/3を投げ、8安打1四球ながら1失点と粘りを見せました。阿部慎之助監督は「フォアボール出すくらいなら、打たれたらいい」という言葉をよく口にしますが、竹丸投手も「打たれる分には仕方ない」と考え方を変えたそう。そうやって割り切って投げられたことが好投につながったと試合後に語り