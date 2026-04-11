カリブ海のドミニカ島近海に生息するマッコウクジラの家族。クリック音のパターンを用いた独自の「言語」でコミュニケーションを取る一族の一員だ/Skerry/National Geographic/Courtesy Project Ceti（CNN）海洋生物学者のシェーン・ゲロ氏は、カリブ海でマッコウクジラの群れが集まる海域に血が広がっていくのを目にした時、最悪の事態を恐れた。捕食者の襲撃などにより、クジラの1頭が負傷したのではないかと考えたのだ。しかし