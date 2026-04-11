◇「豊臣兄弟！」寧々役・浜辺美波インタビュー（下）女優の浜辺美波（25）が放送中の「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）でNHK大河ドラマ初出演。豊臣秀吉（池松壮亮）の正妻・寧々役を好演している。2011年の女優デビューから15年、数々の作品を彩ってきた浜辺の新たな挑戦。撮影の舞台裏を聞いた。＜※以下、ネタバレ有＞俳優の仲野太賀が主演を務め、NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手