手越祐也さん（38）が、約6年ぶりに『世界の果てまでイッテＱ！』のスタジオに登場することが発表されました。宮川大輔さん（53）が、19年背負ってきたお祭りに対する“想い”を打ち明け、お祭り魂の意志をつなぐ者として手越さんを指名。お祭り企画が新章へ突入します。そして、約6年ぶりに手越さんがスタジオに登場。イモトアヤコさん（40）は手越さんと久しぶりの再会に、「ほぼ元カレみたいなもんなので･･･」と複雑（？）な心