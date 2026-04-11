スコッチウイスキーブランドのジョニーウォーカーは、新製品「ブロンド」の販売を開始した。これを記念し、4月11日〜13日に麻布ヒルズギャラリーにて、没入体験型POP UPイベント「JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”」を開催する。期間は4月13日まで。これまでのスコッチウイスキーとは一線を画す「ブロンド」ミックスして楽しむことを前提にした新ジャンルのウイスキー顕著な成長を続ける国内のウイスキー