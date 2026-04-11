スイスの時計ブランド・ブライトリングから、仮面ライダー放送55周年を記念した日本限定モデル「トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミテッド」が登場した。生産本数は限定155本、販売価格は125万5,100円だ。4月8日には開催中のポップアップショップ(銀座三越 本館1階 ザ・ステージ)でメディア取材会を実施。会場には本郷猛を演じた経験を持つ藤岡弘、さんと藤岡真威人さんが登場し、「トップタイム B01 レーシング 仮面