前回のコラムでは、表面利回りの罠と出口戦略の重要性についてお伝えしました。今回は、具体的に「どこを買うべきか」といったエリア選定の本質に迫ります。不動産投資と聞くと、「リニア中央新幹線が開通するエリア」や「大規模再開発が予定されている湾岸エリア」など、将来の値上がり(キャピタルゲイン)を期待したくなるものです。しかし、こうした情報はすでに価格に織り込まれており、プロの投資家との競合も激しく、会社員が