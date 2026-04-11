大人気ブロガーが次々と発売される新作カップめんを徹底解説する好評企画。５０年前のレシピを再現した懐かしい味から創意工夫に富んだ革新的な一杯まで、今回も、話題性満点の５アイテムをお届けします！【あえて不完全な旨みを追求】日清食品「日清のどん兵衛きつねうどんクラシック」（２３６円＋税）当時はこれがうまかった（笑）そんな自社製品への皮肉とも取れる、大胆な宣伝文句で話題をさらった「どん兵衛」の発売