この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンを組む前に、家計で必ず確認しておくべき固定費は?」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「住宅ローンを組む前に、家計で必ず確認しておくべき固定費は?」住宅ローンを組む前に、家計で必ず確認しておくべき固定費はありますか?○日本住宅ローン株式会社の回答住宅を購入すると