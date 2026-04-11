米Microsoftは4月10日（現地時間）、Windows 11のテストプログラム「Windows Insider Program（WIP）」の改善策を発表した。チャネル構成の簡素化、新機能配信の透明性向上、チャネル間移動の容易化が柱となる。変更は今後数週間かけて展開する予定で、「どのチャネルを選べばよいのかわからない」「ブログで告知された機能が手元に来ない」といった参加者の不満を軽減し、よりシンプルなプログラムへと再構築する狙いである。○チ