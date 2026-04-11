筆者の話です。「まだ大丈夫」と思いながら続けていた生活が、思いがけない結果を招きました。そのとき初めて気づいたこととは――。 まだ大丈夫 「まだ大丈夫」若いころの私は、そう思いながら好きなものを好きなだけ食べていました。 仕事帰りにコンビニへ寄り、揚げ物や甘いお菓子を手に取ることも少なくありません。休日には外食が続くこともありましたが、特に気にすることもなく過ごしていました。 体調