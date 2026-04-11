猫が口にすると危険なフルーツ5選 人間の食卓によく並ぶフルーツの中には、猫の健康を損なう危険があるものが存在します。知らずに置きっぱなしにしないよう、どんなものがあるのか知っておきましょう。 1.ぶどう・レーズン ぶどうやレーズンは、猫の体内に入ると中毒の危険性が高い果物です。特に腎臓に負担をかける恐れがあり、少量でも嘔吐や食欲不振、元気消失などの症状が見られる