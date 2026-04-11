【ミスタードーナツ】では、2026年4月1日より「ミスドゴハン」の期間限定メニューとして、新作のパイを3種類発売。春夏シーズン限定で楽しめる特別なパイは、イギリス、フランス、インドそれぞれの料理をイメージしているのだとか。そこで今回は、ランチタイムにもぴったりな新登場の「期間限定パイ」を紹介します。 イギリスの家庭料理は、ミスドのパイとも相性抜群かも！ ミスドから登