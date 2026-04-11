マスターズ米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズが現地時間9日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で開幕した。世界最高のゴルファーたちがグリーンジャケットを争う中、会場での飲食価格が話題となり、英紙が注目を寄せている。英紙「デイリー・メール」は「レシートがオーガスタでのビールの衝撃的な価格を明らかにし、マスターズのファンは唖然としている」との見出しで記事を掲載。公開