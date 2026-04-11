「ワンちゃんがキッチンに入らないようにしたい！」と飼い主さんが考えた、驚きの裏技がSNSで話題になっている。 【写真】賢すぎ！テープのラインより内側には入らない天才犬ルークくん 愛犬がキッチンに入ってこないよう、ゲートを設置したり、大きな物を置いたりして苦労している飼い主さんは多いはず。ところがボーダーコリーのルークくんの飼い主さん（@sakura_makura06）が投稿