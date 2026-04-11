上田綺世は22得点で得点ランクを独走しているオランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は現在22得点を挙げており、リーグ得点ランキングのトップを独走している。それでも、現役時代に世界的ストライカーとして知られたロビン・ファン・ペルシー監督から、さらなる要求を受けている。上田は今季、27試合に出場して22ゴールを量産している。得点ランキングではもちろん首位だが、2位に並ぶ3選手が14ゴールなので圧倒的