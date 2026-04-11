WaterfoxはFirefoxをベースとして64ビットに特化したオープンソースブラウザです。2011年3月にFirefoxの公式64ビット版アプリが存在しないことに不満を持ったAlex Kontos氏によってリリースされ、記事作成時点で15周年を迎えています。長きにわたって独立系ブラウザを運営してきたモチベーションは何だったのかについてKontos氏は、15周年を迎えた日にWaterfoxのブログで公開しています。15 Years of Forking - Waterfox Bloghttps