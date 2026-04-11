吉田麻也、米MLSでのスタメン出場で達成された歴史的な記録米MLSのLAギャラクシーに所属する元日本代表DF吉田麻也が、プロキャリアにおける大きな節目を迎えた。現地時間4月8日に行われた試合に先発出場したことで、全公式戦通算で700試合出場という金字塔を打ち立てた。クラブ公式Xは「本日の先発出場により、吉田麻也は全公式戦を通じて700試合出場を達成した」と、その偉大な足跡を速報している。現在37歳の吉田は、Jリーグ